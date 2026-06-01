Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Auto zerkratzt - Hundebiss - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwaikheim: Einbruch

Am Freitag zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Zeppelinstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Durch die Täter wurde ein Möbeltresor aus einem Regel herausgerissen und der Tresor samt Inhalt entwendet. Im Tresor befanden sich Schmuck und Bargeld im Wert von insgesamt rund 10.000 Euro. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 969030 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Pkw zerkratzt

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag wurde ein am Marktplatz geparkter Pkw auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Spiegelberg: Hundebiss

Am Sonntag den 24.05.2026 ging eine 31 Jahre alte Frau in der Sanwaldstraße in Nassach spazieren. Auf einem Forstweg zwischen dem Parkplatz Zollstock und Prevorst kam ihr ein ca. 180cm - 190cm großer Mann mit sportlicher Statur und dunklen Haaren mit einem langhaarigen, struppigen, schwarz-silbernen Hund mit etwa hüfthohem Stockmaß entgegen. Im Vorbeilaufen biss der Hund der Geschädigten in den Oberschenkel. Die Geschädigte wurde dadurch leicht verletzt. Der unbekannte Hundehalter verließ nach einem Streitgespräch die Örtlichkeit. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 05:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Wenden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sulzbacher Straße einen dort geparkten Dacia Duster. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Dacia entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter 07171 9090 entgegen.

Fellbach: Verkehrsunfall

An Freitag gegen 15:50 Uhr bemerkte ein 25 Jahre alter Fahrer eines Smart in der Esslinger Straße zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeugführerin eines Mercedes C180 anhält und fuhr auf diese auf. Die 51 Jahre alte Fahrerin des Mercedes C180 wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 12.500 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 15:00 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Supermarktparkplatz in der Gotthilf-Bay-Straße in Schmiden einen dort geparkten Ford Kuga. Am Ford entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinwiese unter 0711 57720 entgegen.

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