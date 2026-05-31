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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 31.05.2026

Aalen (ots)

Crailsheim: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt

Ein 59-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Samstag um 19:19 Uhr in der Gaildorfer Straße alleinbeteiligt. Ursache des Sturzes war offenbar seine Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 59-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Kirchberg an der Jagst: Frau nach Motorradsturz schwer verletzt

Eine 50-jährige Motorradfahrerin befuhr am Samstag gegen 16:20 Uhr die Landstraße von Kirchberg an der Jagst in Richtung der Autobahnanschlussstelle Kirchberg. Als sie nach rechts auf die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg auffahren wollte, kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Fahrbahnteiler auf. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad, überfuhr einen weiteren Fahrbahnteiler und kam schließlich im Grünstreifen auf der Seite liegend zum Stillstand. Die 50-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. An ihrer Honda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Fichtenberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Zeitraum zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr, in der Michelbächlestraße einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot 307 und beschädigte dabei dessen rechte Fahrzeugseite. Die Spurenlage legt nahe, dass der Schaden möglicherweise durch den Reifen einer Landmaschine verursacht wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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