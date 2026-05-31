POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 31.05.2026

Aalen (ots) - Böbingen: Verkehrsunfall Eine 32-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr am Freitag gegen 18:00 Uhr in Böbingen auf der Klotzbachstraße in Richtung Bahnhofstraße und kollidierte mit einer entgegenkommenden 36-jährigen Fahrerin eines Opel Octavia. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme wurden bei der Verursacherin ...

mehr