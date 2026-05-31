POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 31.05.2026
Aalen (ots)
Bopfingen: Einbruch in Wohnung
In der Nacht von Samstag 21:30 Uhr bis zum Sonntagmorgen um 02:30 Uhr schlugen unbekannte Einbrecher ein Fenster zu einer Wohnung im Kirchenweg ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell