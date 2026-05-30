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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 30.05.2026

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Kleinbagger - Zeugenaufruf

In der Zeit zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 05 Uhr wurde in Schwäbisch Hall im Schlichtweg ein Anhänger mit Kleinbagger der Marke Kubuta entwendet. Weiter wurden drei Bagger-Löffel und eine Rüttelplatte der Marke Zipper entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 14.100 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer: 0791 4000

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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