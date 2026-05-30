POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 30.05.2026

Aalen (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr ereigneten sich auf der B14 in Fahrtrichtung Waiblingen zwischen der Benzstraße in Stuttgart und dem Kappelbergtunnel gleich mehrere Verkehrsunfälle. Zunächst kam es zu einem Auffahrunfall, nachdem der Verkehr aufgrund einer Entenfamilie neben der Fahrbahn ins Stocken geriet. Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 45-jährige ...

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