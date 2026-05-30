POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 30.05.2026
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Diebstahl von Kleinbagger - Zeugenaufruf
In der Zeit zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 05 Uhr wurde in Schwäbisch Hall im Schlichtweg ein Anhänger mit Kleinbagger der Marke Kubuta entwendet. Weiter wurden drei Bagger-Löffel und eine Rüttelplatte der Marke Zipper entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 14.100 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer: 0791 4000
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