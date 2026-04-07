Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Jahreshauptversammlung Ortsfeuerwehr Spaden - Ereignisreiches Jahr und neue Technik

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Schiffdorf-Spaden (ots)

Am 13. Februar 2026 fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Spaden statt. Neben den üblichen Jahresberichten gab es auch einige Wahlen und Neuaufnahmen für die Spadener Brandschützer.

Ortsbrandmeister Florian Hencken begrüßte zunächst alle anwesenden und fuhr mit seinem Ortsbrandmeisterjahresbericht des abgelaufenen Jahres 2025 fort. Hencken berichtet von einem herausfordernden Jahr. Bereits Anfang 2025 trat der bisherige Ortsbrandmeister zurück und Hencken übernahm kommissarisch die Führung der Ortsfeuerwehr Spaden. Hencken berichtete von vielen Gesprächen zwischen Feuerwehr, Gemeinde und Gemeindekommando und ließ sich im Mai auf der Mitgliederversammlung zum Ortsbrandmeister wählen. Als zweiter Stellvertreter wurde im gleichen Zug Sönke Eriksen gewählt, womit wieder ein vollständiges Trio mit Florian Hencken, Jörg Heinsohn und Sönke Eriksen der Feuerwehr Spaden voransteht.

Ein Highlight von dem Hencken berichtet, war das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Spaden. Es ist ein Meilenstein der Technik und sowohl für die Brandbekämpfung als auch die technische Hilfeleistung bestens gerüstet. Im Dezember konnte das neue Fahrzeug durch eine Abordnung in Luckenwalde abgeholt und überführt werden. Nur wenige Tage nach der Ankunft ging das neue Fahrzeug auch bereits in den Dienst und löste damit das alte Löschgruppenfahrzeug ab, welches an die Ortsfeuerwehr Bramel übergeben werden konnte. Um das Fahrzeug genau an die Bedürfnisse der Feuerwehr anzupassen und somit in kritischen Situation Zeit zu sparen wurden auch hier viele Stunden in die Planung und Beschaffung investiert.

Neben diesem großen Thema führte die Ortsfeuerwehr aber auch ihre normalen Aktivitäten, Dienste und Einsätze durch. Insgesamt wurde hier über 13.000 Stunden durch die Abteilungen Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung und der Alters- & Ehrenabteilung geleistet. An dieser Stelle zeigt sich besonders, dass Feuerwehr weit mehr als ein normales Hobby sein muss. Im Jahr 2025 wurde die Ortsfeuerwehr Spaden zu insgesamt 41 Einsätzen alarmiert. Darunter waren elf Brandeinsätze, 23 Hilfeleistungen, vier Fehlalarme und drei Brandsicherheitswachen. Die Einsatzstundenzahl beläuft sich dabei auf 751:10 Stunden.

Auch Wahlen blieben nicht aus. Timo Bilitza wurde erneut zum Gerätewart und Nina Behnke zur Funkwartin gewählt. Marc Schulte wurde als stellvertretender Funkwart gewählt, während Tim Vetter erneut zum Schriftwart gewählt wurde. Jonas Leurs wurde als erster Kassierer gewählt und wird durch zwei neue Kassierer, Norik Schmidt-Aursch und Ayden Marques Ramos, unterstützt. Olaf Hencken wurde erneut als Kassenwart gewählt und Werner Hencken wurde zum Kassenprüfer gewählt. Jonas Leurs und Nico Matzkows wurden erneut als Getränkewart und dessen Stellvertreter gewählt.

Befördert wurden Norik Schmidt-Aursch und Ayden Marques Ramos zum Feuerwehrmann, Nina Behnke wurde zur Oberfeuerwehrfrau befördert und Fynn Hannawald zum Oberfeuerwehrmann. Für 50-jährige Dienstzeit in der Feuerwehr wurde Holger Hencken geehrt. Jonas Leurs erhielt ein Präsent als bester Dienstteilnehmer für das Jahr 2025.

Außerdem konnten noch neue Mitglieder in die Einsatzabteilung übernommen werden. Hier konnten zwei Kameradinnen aus der Jugendfeuerwehr gewonnen werden und vier Kameraden und Kameradinnen, die zugezogen sind oder neu eingetreten sind. Somit hat die Ortsfeuerwehr Spaden zum 31. Dezember 2025 einen Mitgliederstand von 103 Mitgliedern. Abschließend folgten die Grußworte der Gäste, bevor die Versammlung geschlossen werden konnte.

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