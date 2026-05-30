Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 30.05.2026

Aalen (ots)

Böbingen: Verkehrsunfall

Eine 32-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr am Freitag gegen 18:00 Uhr in Böbingen auf der Klotzbachstraße in Richtung Bahnhofstraße und kollidierte mit einer entgegenkommenden 36-jährigen Fahrerin eines Opel Octavia. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme wurden bei der Verursacherin Anzeichen auf eine Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz auf Firmengelände

Am Samstag gerieten nach Selbstentzündung gegen 10:30 Uhr ölhaltige Gegenstände in einem Container auf einem Firmengelände in der Lindenhofstraße in Brand. Hierdurch kam es kurzeitig zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Übergreifen auf Gebäude konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Neben dem Rettungsdienst, war die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit zehn Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften im Einsatz. Es wurde niemand verletzt, am Container entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Es bestand keine Gefahr für Unbeteiligte.

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