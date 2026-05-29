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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Versuchter Totschlag

Aalen (ots)

Am Freitag, 22.05.2026 kam es in Schwäbisch Gmünd gegen 19:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei welcher eine 27-jährige männliche Person durch ein Messer oder einem sonstigen spitzen Gegenstand lebensbedrohlich verletzt wurde. Unmittelbar davor soll es eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben haben. Ob und inwieweit diese in Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch unklar. Die Tatörtlichkeit befindet sich an der Kapuzinergasse bzw. der Klösterlestraße, auf Höhe des Milchgäßles. Die Polizei bitte um Zeugen, die Hinweise bezüglich des Tatablaufes oder der beteiligten Personen geben können. Sollten in der Nähe Video- bzw. Überwachungskameras installiert sein, wird ebenfalls um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Aalen geführt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07361 580 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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