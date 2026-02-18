Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Grabschmuck - Zeugen gesucht

Rüber, Polcher Straße (ots)

Wie der Polizei Mayen gestern angezeigt wurde, kam es im Laufe der vergangenen Tage zu einem Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in Rüber. Die Diebe hatten es überwiegend auf Bronze und Buntmetall abgesehen. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit durch die Polizei Mayen wurde festgestellt, dass bei weiteren vier Gräbern Grabvasen und Grableuchten gestohlen wurden.

Zeugen und weitere Geschädigte möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

