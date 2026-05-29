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POL-AA: Ostalbkreis: Von Hund gebissen - Von Wespe gestochen - Vorfahrt missachtet - Illegale Müllablagerung

POL-AA: Ostalbkreis: Von Hund gebissen - Von Wespe gestochen - Vorfahrt missachtet - Illegale Müllablagerung
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Aalen (ots)

Täferrot: Illegale Müllablagerung

Bislang unbekannte Personen haben am Samstag gegen 15:15 Uhr in Tierhaupten, Gewann Burz, unerlaubt Müll entsorgt. Hierbei handelte es sich um mindestens 30 Müllsäcke, welche in den Wald geworfen wurden und hierbei teilweise aufplatzten, so dass sich der Müll weitläufig verteilte. Es handelt sich um verschiedenste Arten von Müll, wie Kleidung, Dosen, Flaschen, Kartons, Essensreste und vieles weiteres. Der Polizeiposten Leinzell bittet unter der Telefonnummer 07175 9219680 um Zeugenhinwiese zur Identifizierung der Müllsünder.

Aalen: Von Wespe gestochen

Am Freitag um kurz nach 12 Uhr fuhr eine 32-jährige Frau auf einem E-Scooter in der Lange Straße. Während der Fahrt wurde die Frau von einer Wespe gestochen, weshalb sie stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Sie musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag um kurz nach 8 Uhr wollte eine 55-jährige Seat-Lenkerin von der Schubartstraße in die Johann-Gottfried-Pahl-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links heranfahrenden 37-jährigen Volvo-Lenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Bei dem Unfall, bei welchem es keine Verletzten gab, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Eggenrot: Von Hund gebissen

Am Dienstag gegen 19:15 Uhr fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf einem Waldweg im Bereich Glasweiher in Richtung Altmannsroter Straße. Hier passierte sie eine Fußgängerin, die mit einem angeleinten Hund unterwegs war. Als die Radfahrerin sich auf Höhe der Fußgängerin befand, riss sich der Hund plötzlich los, attackierte die 25-Jährige und biss diese in den rechten Oberschenkel im Bereich des Gesäßes. Die Hundehalterin, die etwa Mitte 30 war, soll etwa 160-170cm groß gewesen sein. Sie hatte auffällige Tattoos am Arm und war laut der Geschädigten offensichtlich schwanger. Bei ihrem mitgeführten Hund soll es sich um einen Dalmatiner handeln. Hinweise auf die Hundeführerin nimmt die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen unter der Telefonnummer 07181 994430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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