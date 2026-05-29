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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Pkw mit Stadtbahn kollidiert

Aalen (ots)

Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Freitagmorgen kurz nach 8:50 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart und wollte an der Einmündung zur Höhenstraße wenden, um in Richtung Stadttunnel zu fahren. Hierbei übersah er die in selber Richtung fahrende Stadtbahn und kollidierte mit dieser. Der Autofahrer sowie zwei Insassen im Mercedes wurden beim Unfall leicht verletzt. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Schaden am Pkw wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Stadtbahn wurde beim Unfall ebenfalls beschädigt, wie hoch der Schaden ist, ist allerdings bislang unklar. Im Bahnverkehr kam es aufgrund des Unfalls zu entsprechenden Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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