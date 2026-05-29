Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Wolpertshausen: Brand in einer Gaststätte

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 6:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei über einen Brand in einem Gebäude in der Haller Straße informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Erdgeschoss des Gebäudes, in dem sich eine Gaststätte befindet, zum Brandausbruch. Im Obergeschoss des Gebäudes befinden sich Wohnräume, zwei Bewohner des Hauses wurden durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Das Feuer war gegen 7:45 Uhr gelöscht, derzeit wird das Gebäude durch die Feuerwehr noch belüftet. Die Haller Straße ist momentan noch gesperrt. Zur Schadenshöhe und zur Brandursachec können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

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