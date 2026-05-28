Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Montag, dem 25.05.2026 gegen 19:00 Uhr und Dienstag, dem 26.05.2026 gegen 14:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen im Bereich Hintere Straße und Albert-Schweizer-Straße parkenden schwarzen Skoda Octavia. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Pressemeldung des PP Ludwigsburg: Remseck am Neckar: Auffahrunfall nach riskantem Überholmanöver

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch (27.05.2026) gegen 16.50 Uhr die Kreisstraße 1667 von Remseck am Neckar - Hochberg in Richtung Bittenfeld entlang. Trotz unübersichtlicher Verkehrslage überholte der Unbekannte einen Vespa-Lenker. Ein während des Überholvorgangs entgegenkommender 31 Jahre alter Ford-Fahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu verhindern. Ein dahinterfahrender 61 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte dies mutmaßlich zu spät und kollidierte mit dem Ford. Der Unbekannte sowie der Vespa-Lenker setzten ihre Fahrt unterdessen fort. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro. Der Unbekannte soll mit einem kleinen dunkelgrauen Sportwagen, möglicherweise einem Mini Cooper, unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen. Insbesondere wird auch der noch unbekannte Vespa-Lenker als Zeuge gesucht.

Rückfragen diesbezüglich bitte an das Polizeipräsidium Ludwigsburg, Tel. 07141 18-8777.

Pressemeldung des PP Ludwigsburg: Remseck am Neckar: 48-Jährige gerät in Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Bereits auf der Landesstraße 1100 (L1100, Neckartalstraße) in Remseck am Neckar - Aldingen fiel einem 38-jährigen VW-Lenker am Mittwoch (27.05.2026) gegen 12.15 Uhr die Fahrweise einer vor ihm fahrenden 48 Jahre alten Dacia-Lenkerin auf. Die 48-Jährige fuhr in Richtung Remstalstraße, geriet dabei mehrmals auf die Gegenfahrbahn und in den Grünstreifen. An der Einmündung L1100 und L1140 bog die Dacia-Fahrerin zunächst rechts ab, um anschließend nach links der L1140 in Richtung Schwaikheim zu folgen. Kurz nach dem Ortsausgang Neckarrems geriet die 48-Jährige erneut in den Gegenverkehr, sodass ein noch unbekannter Fahrer eines grauen Mercedes-E-Klasse abbremsen und ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Dacia zu verhindern. Der 38-Jährige überholte daraufhin den Dacia, brachte die 48-Jährige dazu, ihr Fahrzeug zu verlangsamen und forderte sie auf, in einen Feldweg abzubiegen. Ein 35-Jähriger, der hinter dem VW-Lenker fuhr, unterstützte dabei. Die Frau stoppte ihr Fahrzeug schließlich etwa eineinhalb Kilometer weiter auf einem Feldweg. Einsatzkräfte des Polizeireviers Kornwestheim stellten kurz darauf fest, dass die 48-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Die Frau musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Da die 48-Jährige sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden schien, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des grauen Mercedes. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07154 1313-0 sowie die E-Mail-Adresse kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen diesbezüglich bitte an das Polizeipräsidium Ludwigsburg, Tel. 07141 18-8777.

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