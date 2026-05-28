Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Blaufelden: Diebstahl von Sportplatz

Von einem Trainingsplatz in der Ostlandstraße wurde zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8:30 Uhr, ein Großflächenregner der Marke "Regenkönig" entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 500 Euro. Die Polizei bittet nun Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07953 92510 mit Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein geparkter VW Golf durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz eines Haushaltsgeschäftes in der Gaildorfer Str. geparkt. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei unter 07951 4800 zu wenden.

Blaufelden: Wildunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag gegen 0:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die K2677 von Emmertsbühl in Fahrtrichtung Wiesenbach, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Daraufhin kam es zur Kollision, in deren Folge der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzt. Der Heranwachsende wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Das Reh erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

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