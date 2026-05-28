PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Blaufelden: Diebstahl von Sportplatz

Von einem Trainingsplatz in der Ostlandstraße wurde zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8:30 Uhr, ein Großflächenregner der Marke "Regenkönig" entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 500 Euro. Die Polizei bittet nun Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07953 92510 mit Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein geparkter VW Golf durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz eines Haushaltsgeschäftes in der Gaildorfer Str. geparkt. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei unter 07951 4800 zu wenden.

Blaufelden: Wildunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag gegen 0:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die K2677 von Emmertsbühl in Fahrtrichtung Wiesenbach, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Daraufhin kam es zur Kollision, in deren Folge der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzt. Der Heranwachsende wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Das Reh erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 14:33

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfall

    Aalen (ots) - Aalen: Fahrradfahrer stoßen zusammen Am Mittwoch um 10:25 Uhr befuhr eine 64-jährige Pedelec-Lenkerin den Fahrradweg in der Hofwiesenstraße und verstieß dabei gegen das Rechtsfahrgebot. Aus diesem Grund stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden 75-jährigen Pedelec-Lenker zusammen. Beide Radfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in das Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise trugen ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 13:57

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsunfall - Unfallflucht - Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Backnang: Zwei Arbeiter bei Arbeitsunfall verletzt Am Mittwochmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall auf einem derzeit gesperrten Streckenabschnitt der B14 auf Höhe Backnang-Mitte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Betonteile mit einem Kran in der Nähe der dortigen Oberleitung verladen. Hierbei kam es zu einem Strombogen, ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 13:28

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbrüche

    Aalen (ots) - Crailsheim: Einbruch in Bürogebäude Zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 07:35 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Bürogebäude in der Straße Zur Flügelau. Dort hebelte er mehrere Türen auf und entwendete eine Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag als Inhalt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren