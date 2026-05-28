Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Auto zerkratzt - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr wurde in der Werkstraße ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 4000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Waiblingen: Mit vier Promille am Steuer

Am Mittwochabend fiel ein Renault-Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auf, weshalb er gegen 23:40 Uhr in der Winnender Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Kontrolle ergab sich schnell der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von rund vier Promille. Der 47-Jährige musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntag (24.05.2026) und Montag (25.05.2026) wurde in der Stuttgarter Straße ein geparkter BMW zerkratzt und hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Alfdorf: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag wurde in der Oberen Schloßstraße ein geparkter VW Golf von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Diebstahl auf Skateranlage gesucht

Am Mittwochabend befand sich ein 15-jähriger Jugendlicher auf einer Skateranlage in der Richard-Kapphan-Straße. Aus seinem Rucksack, den er im Bereich der Skateranlage abgelegt hatte, wurde gegen 21:15 Uhr sein Geldbeutel gestohlen. Laut dem Geschädigten war zu der Zeit ein etwa 60-70 Jahre alter Pfandflaschensammler mit seinem Fahrrad unterwegs, der als Täter in Betracht kommen könnte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr übersah eine 25 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf an der Kreuzung Oberbrüdener Straße / Lindenplatz in Steinbach einen vorfahrtsberechtigten 39 Jahre alten Radfahrer. Dieser touchierte die Front des VW Golfs und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der Radfahrer schwer verletzt. An Fahrrad und Pkw entstand ein Schaden von jeweils rund 500 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr übersah ein 31 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Benz Vito an der Kreuzung Salierstraße / Blumenstraße einen von rechts kommenden VW Golf. Der Mercedes-Benz Vito kam durch die Kollision von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast am Fahrbahnrad. Der 32 Jahre alte Fahrer des VW Golf wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7.500 Euro.

Waiblingen: Zeugen nach Unfall auf der B14 gesucht

Am Mittwochabend kurz vor 22:30 Uhr kam es auf der B14 in Fahrtrichtung Winnenden auf Höhe Waiblingen-Mitte zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Am Verkehrsunfall beteiligt waren ein Fahrschulauto vom Hersteller VW, ein Fiat 500 sowie ein BMW. Beim Eintreffen der Streifen vor Ort lag das Fahrschulauto auf dem Dach, der Fahrschüler sowie seine Fahrlehrerin und der Fahrer des Fiat wurden beim Unfall leicht verletzt. Da der Unfallhergang bislang unklar ist, sucht das Polizeirevier Waiblingen dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

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