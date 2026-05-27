Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Fahrradfahrer stoßen zusammen

Am Mittwoch um 10:25 Uhr befuhr eine 64-jährige Pedelec-Lenkerin den Fahrradweg in der Hofwiesenstraße und verstieß dabei gegen das Rechtsfahrgebot. Aus diesem Grund stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden 75-jährigen Pedelec-Lenker zusammen. Beide Radfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in das Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise trugen beide Radfahrer vorbildlich einen Fahrradhelm.

Heubach: E-Bike entwendet

Ein E-Bike der Marke Bulls, E-Rush AM2, welches in der Bahnhofstraße an einem dortigen öffentlichen Fahrradständer angeschlossen war, wurde am Freitag zwischen 16.15 Uhr und 21:35 Uhr entwendet. Das Bike hat einen Zeitwert von etwa 2500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Ladung entwendet

In der Zeit von Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, wurde an einem LKW, der in der Lorcher Straße auf dem Areal einer Tankstelle abgestellt war, eine Plombe aufgebrochen und der Laderaum geöffnet. Von der Ladefläche wurden letztendlich etwa 10 Paletten der Ladung gestohlen. Hinweise auf den Diebstahl oder auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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