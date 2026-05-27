PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Fahrradfahrer stoßen zusammen

Am Mittwoch um 10:25 Uhr befuhr eine 64-jährige Pedelec-Lenkerin den Fahrradweg in der Hofwiesenstraße und verstieß dabei gegen das Rechtsfahrgebot. Aus diesem Grund stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden 75-jährigen Pedelec-Lenker zusammen. Beide Radfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in das Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise trugen beide Radfahrer vorbildlich einen Fahrradhelm.

Heubach: E-Bike entwendet

Ein E-Bike der Marke Bulls, E-Rush AM2, welches in der Bahnhofstraße an einem dortigen öffentlichen Fahrradständer angeschlossen war, wurde am Freitag zwischen 16.15 Uhr und 21:35 Uhr entwendet. Das Bike hat einen Zeitwert von etwa 2500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Ladung entwendet

In der Zeit von Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, wurde an einem LKW, der in der Lorcher Straße auf dem Areal einer Tankstelle abgestellt war, eine Plombe aufgebrochen und der Laderaum geöffnet. Von der Ladefläche wurden letztendlich etwa 10 Paletten der Ladung gestohlen. Hinweise auf den Diebstahl oder auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 13:57

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsunfall - Unfallflucht - Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Backnang: Zwei Arbeiter bei Arbeitsunfall verletzt Am Mittwochmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall auf einem derzeit gesperrten Streckenabschnitt der B14 auf Höhe Backnang-Mitte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Betonteile mit einem Kran in der Nähe der dortigen Oberleitung verladen. Hierbei kam es zu einem Strombogen, ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 13:28

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbrüche

    Aalen (ots) - Crailsheim: Einbruch in Bürogebäude Zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 07:35 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Bürogebäude in der Straße Zur Flügelau. Dort hebelte er mehrere Türen auf und entwendete eine Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag als Inhalt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:57

    POL-AA: Ostalbkreis: Aggressive Jugendliche - Katze verletzt

    Aalen (ots) - Bopfingen: Aggressive Jugendliche Am Mittwochmorgen gegen 5:50 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass sich in der Welfenstraße mehrere Jugendliche aggressiv verhalten hätten. Demnach habe ein 55-Jähriger festgestellt, dass die Jugendlichen auf seinem Oldtimer saßen, woraufhin er diese aufforderte zu gehen. Die zwei männlichen und zwei weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren