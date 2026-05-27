Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Aggressive Jugendliche - Katze verletzt

Aalen (ots)

Bopfingen: Aggressive Jugendliche

Am Mittwochmorgen gegen 5:50 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass sich in der Welfenstraße mehrere Jugendliche aggressiv verhalten hätten. Demnach habe ein 55-Jähriger festgestellt, dass die Jugendlichen auf seinem Oldtimer saßen, woraufhin er diese aufforderte zu gehen. Die zwei männlichen und zwei weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren hätten ihn daraufhin geschlagen und beleidigt. Alle Vier seien alkoholisiert gewesen und trugen Bierflaschen mit sich. Einer der Jugendlichen war mit einem hellblauen Kapuzenpullover, einer langen blauen Jeans und weißen Schuhen bekleidet. Er war etwa 170cm groß und hatte ein westasiatisches Aussehen. Der zweite männliche Jugendliche trug eine dunkle / schwarze Jacke, eine Basecap, schwarze Schuhe und eine hellgrüne Bermudashorts. Er war ebenfalls ca. 170cm groß.

Eine der Jugendlichen war komplett schwarz bekleidet und hatte schwarze, schulterlange Haare. Die zweite weibliche Person hatte eine korpulente Figur und trug ein schwarzes kurzes Kleid mit einem weiten Ausschnitt, eine schwarze Bluse/Jacke und grau-weiße Sneakers. Sie hatte die Haare zu einem Zopf gebunden. Beide Mädchen, die etwa 165cm-170cm groß waren, trugen zudem Handtaschen mit sich.

Zeugen des Vorfalls bzw. Personen die Hinweise auf die vier Jugendlichen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Waldhausen: Katze verletzt

Am Donnerstag, 14.05.26, kam eine Katze in der Härtsfeldstraße nicht mehr von einem Freigang zurück. Erst am Sonntag, 17.05.26, kehrte sie sehr geschwächt und in einem schlechten Allgemeinzustand wieder heim. Bei einer folgenden tierärztlichen Untersuchung wurde zudem festgestellt, dass die Katze im Beckenbereich ein Projektil - vermutlich eines Luftgewehrs - stecken hatte. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Aalen, Ermittlungen Gewerbe und Umwelt, unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

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