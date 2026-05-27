Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Aggressive Jugendliche - Unfallflucht - Unfälle - Diebstahl von PKW

Aalen (ots)

Aalen: Farbschmiererei

Am Dienstag wurde festgestellt, dass die Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Unterrombach mit roter und gelber Farbe beschmiert wurde. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfall im Parkhaus

Im Parkhaus beim Krankenhaus wurde am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr ein BMW beschädigt, der dort geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen: Aggressive Jugendliche

Am Mittwochmorgen gegen 5:50 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass sich in der Welfenstraße mehrere Jugendliche aggressiv verhalten hätten. Demnach habe ein 55-Jähriger festgestellt, dass die Jugendlichen auf seinem PKW saßen, woraufhin er diese aufforderte zu gehen. Die drei männlichen und eine weibliche Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren hätten ihn daraufhin geschlagen und beleidigt. Alle Vier seien alkoholisiert gewesen und trugen Bierflaschen mit sich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Utzmemmingen: Schwer verletzter Radfahrer

Am Dienstag befuhr ein 26-jähriger Radfahrer einen Feldweg bei Utzmemmingen. Aus unbekannten Gründen stürzte der Radler alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei schwer. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930 0 zu melden.

Ellwangen: Mopedfahrer stürzt

Am Dienstag gegen 20:30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Lenker eines Mopeds die Ludwig-Lutz-Straße und wollte nach links in die Franz-Rueff-Straße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Dadurch rutschte er gegen die Stoßstange eines im Gegenverkehr stehenden LKW. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer prallt gegen Betonsäule

Am Dienstag um 17:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pedelec die Grabenallee. Aufgrund erheblicher Alkoholisierung fuhr er alleinbeteiligt gegen eine Betonsäule und stürzte. Hierbei wurde der Radfahrer, der nicht ansprechbar war, schwer verletzt.

Lorch: Diebstahl von PKW

Vom Parkplatz eines Autohauses in der Ziegelwaldstraße wurde zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Dienstagabend, 17 Uhr, ein Ford Ranger Raptor im Wert von etwa 70.000 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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