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HDP-RP: Finale Bewerbungsphase für kombinierten Studiengang "Angewandte Informatik B.Sc. (öffentlicher Dienst)

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Büchenbeuren (ots)

Du hast (Fach-)Abitur (demnächst) in der Tasche und interessierst dich für IT, Programmierung oder Cybersecurity? Dann könnte dieser Studiengang genau dein Ding sein: Die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz bietet gemeinsam mit dem Landesbetrieb Daten und Information (LDI) und der Hochschule Mainz erneut den dualen Studiengang "Angewandte Informatik B.Sc. (öffentlicher Dienst)" an. Bewerbungen sind noch bis 31. März 2026 möglich. Das dreijährige Studium verbindet ein modernes Informatikstudium an der Hochschule Mainz mit praktischen Phasen bei der Polizei Rheinland-Pfalz und dem LDI. Dabei lernst du nicht nur die Grundlagen der Informatik, sondern arbeitest auch direkt an echten IT-Projekten im öffentlichen Dienst - zum Beispiel rund um Digitalisierung, IT-Sicherheit oder moderne Verwaltungsprozesse.

Das erwartet dich:

- Bachelorstudium mit starkem Praxisbezug - Kombination aus Studium und Laufbahnausbildung im öffentlichen Dienst - Mitarbeit an realen IT-Projekten bei Polizei oder LDI - Fokus auf die digitale Zukunft des Landes Rheinland-Pfalz

Deine Vorteile auf einen Blick:

- Monatliches Gehalt ab dem ersten Studientag - Übernahme der Studiengebühren - Günstige Unterkunft während der Praxisphasen - Verbeamtung auf Probe nach dem Abschluss

Für wen ist das interessant? Für alle, die Lust auf IT haben und mehr wollen als nur Theorie: Wenn du mit deinem (Fach-)Abi die digitale Zukunft mitgestalten willst und dir ein sicherer Job wichtig ist, bist du hier genau richtig. Karriere mit Perspektive

Nach deinem Abschluss wirst du in der Regel direkt bei der Polizei Rheinland-Pfalz oder beim LDI übernommen - mit klaren Karrierewegen und spannenden Aufgaben im IT-Bereich des öffentlichen Dienstes. Weitere Infos findest du unter: www.ldi.rlp.de/karriere www.polizei.rlp.de/karriere/angewandte-informatik www.hs-mainz.de

Jetzt noch bewerben bis 31.03.2026: bewerbung.polizei.rlp.de/informatik/ Mach dein Hobby zum Beruf - und bring die IT im öffentlichen Dienst auf das nächste Level.

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