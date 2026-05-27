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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und umgekippter Lkw

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Schönebürgstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Rot am See: Umgekippter Lkw-Anhänger

Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 27-jährige Lkw-Fahrerin die Crailsheimer Straße mit einem Holz-Lkw. Beim Einbiegen in die B290 kippte der beladene Anhänger des Lkw um und kippte auf einen Gehweg und ein angrenzendes Grundstück. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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