Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Streit eskaliert - Unfallflucht - Neufahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Streit eskaliert

Am Samstag gegen 22:40 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 25 und 19 Jahren vor einem Imbiss in der Julius-Leber-Straße in Streit. Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung zog der 19-Jährige vermutlich eine Schreckschusswaffe und schoss seinem Kontrahenten aus unmittelbarer Nähe ins Gesicht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der 25-Jährige wurde durch die Schussabgabe im Gesicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Inwiefern zwischen den Beteiligten eine Vorbeziehung bestand, ist derzeit ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Aalen: Unfallzeugen gesucht

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr kam es zu einem Unfall an der Kreuzung der B29A zur L1076. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann der Unfallhergang nicht zweifelsfrei belegt werden. Das Polizeirevier Aalen sucht nun Zeugen des Unfalls, die eventuell zum Unfallhergang genauere Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Am Freitag gegen 10:10 Uhr wurde ein Daimler GLC, der zu diesem Zeitpunkt auf den Kundenparkplatz eines Discounters in der Haller Straße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfall wurde von zeugen beobachtet, die den Fahrzeughalter darauf aufmerksam machten. Diese Zeugen bzw. weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Neufahrzeuge beschädigt

An insgesamt 16 Neufahrzeugen, die auf dem Hof eines Autohauses in der Straße Im Benzfeld abgestellt sind, wurden zwischen Sonntag und Montag mit einem spitzen Gegenstand 39 Reifen zerstochen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Rollerfahrerin schwer verletzt

Am Dienstagmorgen befuhr eine 59-jährige Rollerfahrerin die Kirchstraße in Richtung Seergasse. Im Kurvenbereich nahm sie in einem Verkehrsspiegel einen entgegenkommenden PKW wahr und bremste ihren Roller ab. Hierdurch kam sie zu Fall und rutschte mit ihrem Roller gegen den entgegenkommenden PKW. Die 59-Jährige verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

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