Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Sachbeschädigungen - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Dienstagmorgen gegen 9:25 Uhr einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Ein Bewohner der Straße Beim Wasserturm vergaß beim Verlassen der Wohnung den Herd auszuschalten, sodass es zur Rauchentwicklung kam, woraufhin die Rauchmelder auslösten. Durch die Polizisten konnte die Wohnung betreten und das Essen vom Herd genommen werden, Sachschaden entstand keiner. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Montag zwischen 11 Uhr und 20 Uhr wurde in der Friedhofstraße ein geparkter Mercedes zerkratzt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum bisher unbekannten Täter aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr wurde in der Torstraße auf dem Parkplatz einer Bankfiliale ein geparkter Opel von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Opel wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag bemerkte ein 36 Jahre alte Fahrer eines Dacia Jogger zu spät, dass die Fahrerin des vor ihm fahrenden Opel Corsa anhielt und fuhr auf sie auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 15.500 Euro.

Fellbach: Sachbeschädigung an Traktor

Zwischen dem Pfingsmontag, 20:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr zerschlug ein bisher unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Traktors, welcher in der Stettener Straße in Fellbach abgestellt war. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

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