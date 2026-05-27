Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Kradfahrer

Remptendorf (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22.40 Uhr, befuhr der 39-jährige Fahrer eines Motorrades die Landstraße aus Richtung Ottermühle kommend in Richtung Liebschütz. Hier überquerte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und stieß mit dem Tier zusammen. Infolge der Kollision wurde er mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Liegen. Der 39-Jähirge zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

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