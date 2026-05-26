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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Arbeitsmaschine

Tanna (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 13.00 Uhr, brannte in Tanna, Rothenacker, eine selbstfahrende Arbeitsmaschine. Vermutlich durch einen technischen Defekt, geriet das geladene Stroh in Brand und das Feuer griff auf das Fahrzeug über und beschädigte dieses stark. Verletzt wurde niemand. Zur Brandausbruchszeit befand sich die Maschine auf dem Freigelände, sodass keine Gefahr für Gebäude bestand. Der Sachschaden wird auf ca. 300 000,- Euro geschätzt. Bis 14.40 Uhr dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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