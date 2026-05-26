Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Brand einer Arbeitsmaschine
Tanna (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 13.00 Uhr, brannte in Tanna, Rothenacker, eine selbstfahrende Arbeitsmaschine. Vermutlich durch einen technischen Defekt, geriet das geladene Stroh in Brand und das Feuer griff auf das Fahrzeug über und beschädigte dieses stark. Verletzt wurde niemand. Zur Brandausbruchszeit befand sich die Maschine auf dem Freigelände, sodass keine Gefahr für Gebäude bestand. Der Sachschaden wird auf ca. 300 000,- Euro geschätzt. Bis 14.40 Uhr dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr an.
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