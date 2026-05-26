LPI-SLF: Brand einer Arbeitsmaschine

Landkreis Sonneberg (ots) - Am Sonntag, gegen 18.20 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer eines Motorrades die Straße von Goldisthal in Richtung Scheibe Alsbach. Beim Fahren auf dem Hinterrad kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Krad wies keinen gültigen Versicherungsschutz auf und der 21-Jährige war zudem nicht im Besitz der erforderlichen ...

mehr