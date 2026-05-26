Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfälle am zurückliegenden Wochenende

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten. Am Samstagnachmittag fuhr ein 22-Jähriger die Landesstraße 1112 von Schwarzburg in Richtung Bad Blankenburg. In einer Rechtskurve kam er von der Straße ab und kollidierte seitlich mit einer Natursteinwand. Am Motorrad entstand Sachschaden und der junge Mann wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Im Bereich Lehesten verunfallte am Montagnachmittag ebenfalls ein Zweiradfahrer. Der 19-Jährige war mit seiner Simson auf der Straße Neustadt unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich dadurch, sodass er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Am Montagabend kam es in Schmiedefeld zu einem Unfall zwischen einem Motorrad sowie einem PKW. Ein Motorradfahrer mitsamt Sozius war auf der Bundesstraße 281 in Schmiedefeld in Richtung Lichte unterwegs. Dahinter befand sich eine 40-Jährige mit ihrem PKW. Aus ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW sowie dem Motorrad. Dadurch wurden die beiden Zweiradfahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 05 Uhr, kam es auf der Strecke der Bundesstraße 90 zwischen Hockeroda und Leutenberg zu einem Unfall. Ein 58-Jähriger fuhr in Richtung Leutenberg und im Gegenverkehr befand sich ein 53-Jähriger. Im Überholvorgang mit einem bisher unbekannten LKW kam es dann zum Zusammenstoß zwischen beiden PKW. Beide Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell