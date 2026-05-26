Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Landkreis Sonneberg (ots)

Am Sonntag, gegen 18.20 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer eines Motorrades die Straße von Goldisthal in Richtung Scheibe Alsbach. Beim Fahren auf dem Hinterrad kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Krad wies keinen gültigen Versicherungsschutz auf und der 21-Jährige war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Am Montag, gegen 20.30 Uhr, stürzte der 39-jährige Radfahrer in Sonneberg in der Schreberstraße und zog sich dabei Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Neben der Behandlung seiner Verletzungen in einem Krankenhaus wurde noch eine Blutprobenentnahme durchgeführt und gegen den 39-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

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