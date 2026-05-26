PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Landkreis Sonneberg (ots)

Am Sonntag, gegen 18.20 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer eines Motorrades die Straße von Goldisthal in Richtung Scheibe Alsbach. Beim Fahren auf dem Hinterrad kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Krad wies keinen gültigen Versicherungsschutz auf und der 21-Jährige war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Am Montag, gegen 20.30 Uhr, stürzte der 39-jährige Radfahrer in Sonneberg in der Schreberstraße und zog sich dabei Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Neben der Behandlung seiner Verletzungen in einem Krankenhaus wurde noch eine Blutprobenentnahme durchgeführt und gegen den 39-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 08:14

    LPI-SLF: betrunken am frühen Abend unterwegs

    Schwarzburg / Saalfeld (ots) - Mit 1,68 Promille war am Samstagabend, gegen 18 Uhr, ein 33-jähriger mit seinem Skoda in Schwarzburg unterwegs. 0,86 Promille wurden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 29-jährigen Opelfahrer, die Samstagabend, ca. 19.35 Uhr, in Saalfeld festgestellt. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Skodafahrer musste nach der Blutentnahme seinen Führerschein ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 03:42

    LPI-SLF: Motorboot unter Einfluss von Cannabis geführt

    Gössitz (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, kontrollierten gegen 14:25 Uhr Beamte der Wasserschutzpolizei ein Motorboot auf dem Hohenwarte-Stausee. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 17-jährigen Fahrer des Motorbootes drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Aufgrund dessen wurde mit dem Fahrzeugführer eine ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 03:35

    LPI-SLF: Sturzgeschehen mit Folgen

    Pößneck (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, lief gegen 21:10 Uhr ein 65-jähriger Mann in Pößneck die Raniser Straße stadtauswärts. Hierbei bemerkte der Mann einen ihn entgegenkommenden PKW, weshalb dieser einen Schritt zur Seite machte. Diesen misskalkulierte er, woraufhin es zu einem Sturz in ein ca. 10-15 Meter tiefes Waldgebiet kam. Der Mann konnte durch die hinzugezogene Feuerwehr gerettet und nach kurzer medizinischer Behandlung von den Rettungskräften entlassen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren