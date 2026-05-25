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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sturzgeschehen mit Folgen

Pößneck (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, lief gegen 21:10 Uhr ein 65-jähriger Mann in Pößneck die Raniser Straße stadtauswärts. Hierbei bemerkte der Mann einen ihn entgegenkommenden PKW, weshalb dieser einen Schritt zur Seite machte. Diesen misskalkulierte er, woraufhin es zu einem Sturz in ein ca. 10-15 Meter tiefes Waldgebiet kam. Der Mann konnte durch die hinzugezogene Feuerwehr gerettet und nach kurzer medizinischer Behandlung von den Rettungskräften entlassen werden. Während der Befragung konnte ein starker Atemalkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Zusätzlich gab er an, dass er zwei Stunden vorher mit seinem PKW zur Shell-Tankstelle und anschließend wieder nach Hause fahren wollte. Aufgrund eines massiven Reifenschadens im vorderen rechten PKW-Bereich musste er seinen restlichen Heimweg zu Fuß antreten, was im oben genannten Sturzgeschehen endete. Gemäß den eigenen Angaben zu seinem Fahrtweg sowie des festgestellten Atemalkoholgeruches wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 65-Jährigen eingeleitet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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