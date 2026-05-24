Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots)

Am 23.05.2026 um 19:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bettelhecker Straße in Sonneberg. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 51-jährige Suzuki-Fahrerin die Bettelhecker Straße von der B89 kommend in Richtung Kaufland. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr geriet diese auf die Mittelinsel und beschädigte ihren Pkw hierdurch. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Gegen die Dame wurde deshalb ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutentnahme im Krankehnaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

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