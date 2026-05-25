Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Trunkenheit im Straßenverkehr

Neustadt an der Orla (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 17:10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrradfahrer in Neustadt an der Orla die Arnshaugker Straße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Hierbei missachtete er einen vorfahrtsberechtigten PKW-Fahrer, was in einer verbalen Streitigkeit beider Verkehrsteilnehmer resultierte. In Folge der Sachverhaltsklärung wurde bei dem Fahrradfahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Aufgrund dessen wurde gegen den Fahrradfahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet sowie eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Wer zum besagten Zeitraum den Fahrradfahrer gesehen oder die verbale Auseinandersetzung bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichen 0127816/2026 bei der PI Saale-Orla zu melden.

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