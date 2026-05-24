Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in unbewohntes Haus

Frankenblick (ots)

In der Zeit vom 12.05.2026 bis zum 23.05.2026 kam es zu einem Einbruch in der Hohentanner Straße in Rabenäußig. Hier drang auf gewaltsame Weise eine unbekannte Person in das Haus eines vor wenigen Wochen Verstorbenen ein und suchte nach Wertgegenständen. Insgesamt wurde nur geringe Beute gemacht. Jedoch erstreckt sich der entstandene Sachschaden in den vierstelligen Bereich.

Zeugenaufruf:

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht hat wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/ 8750 unter dem Aktenzeichen ST/0127108/2026 zu melden.

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