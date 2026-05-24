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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit brennendem Motorrad als Folge

Scheibe-Alsbach (ots)

Am 23.05.2026 um 18:05 Uhr, ereignete sich auf der L1112 zwischen Goldisthal und Scheibe-Alsbach eine Verkehrsunfall mit einem Kraftrad. Der 23-jährige Fahrer kam hier aufgrund von Verunreinigungen und nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und stürzte hierbei. Der Fahrer verletzte sich bei diesem Unfall glücklicherweise nur leicht. Der auslaufende Kraftstoff fing nach dem Unfall Feuer, sodass das Kraftrad komplett ausbrannte. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte das brennende Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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