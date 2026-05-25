PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorboot unter Einfluss von Cannabis geführt

Gössitz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, kontrollierten gegen 14:25 Uhr Beamte der Wasserschutzpolizei ein Motorboot auf dem Hohenwarte-Stausee. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 17-jährigen Fahrer des Motorbootes drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Aufgrund dessen wurde mit dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 03:35

    LPI-SLF: Sturzgeschehen mit Folgen

    Pößneck (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, lief gegen 21:10 Uhr ein 65-jähriger Mann in Pößneck die Raniser Straße stadtauswärts. Hierbei bemerkte der Mann einen ihn entgegenkommenden PKW, weshalb dieser einen Schritt zur Seite machte. Diesen misskalkulierte er, woraufhin es zu einem Sturz in ein ca. 10-15 Meter tiefes Waldgebiet kam. Der Mann konnte durch die hinzugezogene Feuerwehr gerettet und nach kurzer medizinischer Behandlung von den Rettungskräften entlassen ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 03:19

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Trunkenheit im Straßenverkehr

    Neustadt an der Orla (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, gegen 17:10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrradfahrer in Neustadt an der Orla die Arnshaugker Straße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Hierbei missachtete er einen vorfahrtsberechtigten PKW-Fahrer, was in einer verbalen Streitigkeit beider Verkehrsteilnehmer resultierte. In Folge der Sachverhaltsklärung wurde bei dem Fahrradfahrer Atemalkoholgeruch ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 10:54

    LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Sonneberg (ots) - Am 23.05.2026 um 19:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bettelhecker Straße in Sonneberg. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 51-jährige Suzuki-Fahrerin die Bettelhecker Straße von der B89 kommend in Richtung Kaufland. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr geriet diese auf die Mittelinsel und beschädigte ihren Pkw hierdurch. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren