Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Motorboot unter Einfluss von Cannabis geführt
Gössitz (Saale-Orla-Kreis) (ots)
Am Sonntag, den 24.05.2026, kontrollierten gegen 14:25 Uhr Beamte der Wasserschutzpolizei ein Motorboot auf dem Hohenwarte-Stausee. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 17-jährigen Fahrer des Motorbootes drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Aufgrund dessen wurde mit dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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