LPI-SLF: Motorboot unter Einfluss von Cannabis geführt

Pößneck (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, lief gegen 21:10 Uhr ein 65-jähriger Mann in Pößneck die Raniser Straße stadtauswärts. Hierbei bemerkte der Mann einen ihn entgegenkommenden PKW, weshalb dieser einen Schritt zur Seite machte. Diesen misskalkulierte er, woraufhin es zu einem Sturz in ein ca. 10-15 Meter tiefes Waldgebiet kam. Der Mann konnte durch die hinzugezogene Feuerwehr gerettet und nach kurzer medizinischer Behandlung von den Rettungskräften entlassen ...

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