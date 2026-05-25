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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: betrunken am frühen Abend unterwegs

Schwarzburg / Saalfeld (ots)

Mit 1,68 Promille war am Samstagabend, gegen 18 Uhr, ein 33-jähriger mit seinem Skoda in Schwarzburg unterwegs. 0,86 Promille wurden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 29-jährigen Opelfahrer, die Samstagabend, ca. 19.35 Uhr, in Saalfeld festgestellt. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Skodafahrer musste nach der Blutentnahme seinen Führerschein abgeben und wartet nun das Strafverfahren ab. Gegen den Opelfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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