Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschmiert - Snackautomat beschädigt - Unfälle - Metalldiebstahl

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Auto mit Filzstift beschmiert

Zwischen Samstag (16.05.2026) und Samstag (23.05.2026) wurde in der Eichenstraße ein geparkter Land Rover mit einem schwarzen Filzstift beschmiert und hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen-Hohenacker: Snackautomat beschädigt

In der Nacht auf Dienstag versuchten bisher unbekannte Diebe in der Heckenrosenstraße einen Snackautomaten aufzubrechen. Hierbei wurde der Automat durch die Täter umgeworfen, wodurch an diesem Totalschaden entstand. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde in der Maicklerstraße ein geparkter VW Golf von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Am Dienstag im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 13:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Modegeschäfts in der Großheppacher Straße ein geparkter VW Polo durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2500 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen darum, sich unter der 07181 2040 mit Hinweisen zu melden.

Aspach: Metalldiebstahl

Am Dienstag entwendeten bisher unbekannte Diebe gegen 11:00 Uhr Altmetall aus einer Einfahrt in der Kantstraße in Großaspach. Die Täter verließen die Örtlichkeit mit einem weißen Transporter. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

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