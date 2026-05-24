LPI-GTH: Bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt
Drei Gleichen (ots)
Samstagabend kam auf einem Radweg zwischen Mühlberg und Wechmar ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer vom Weg ab und stürzte. Hierbei zog sich dieser schwere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallrekonstruktion kam ein Gutachter zum Einsatz. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang sind aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (dg)
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