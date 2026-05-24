LPI-GTH: Wildunfall
Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)
Eine 43-jährige Fahrerin eines VW befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag die B84 zwischen Reichenbach und Behringen, als plötzlich ein Dachs die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Der Dachs lief davon. Am PKW entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (hg)
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