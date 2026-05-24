Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pflichtwidriges Entfernen vom Unfallort

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 17-jähriger Mopedfahrer befährt am Freitagabend gegen 17.30 Uhr die "Mühlhäuser Straße". Auf Höhe des Klinikums beabsichtigt der Mopedfahrer der abknickenden Vorfahrtsstraße zu folgen. Zeitgleich befährt ein bislang unbekannter PKW die Straße "Am Schäfersborn" und fährt von dieser auf die "Mühlhäuser Straße" auf, ohne den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer passieren zu lassen. In der weiteren Folge muss der Mopedfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch dieser zu Fall kommt. Der PKW entfernt sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zu einem Kontakt zwischen Moped und PKW kommt es nicht. An dem Moped entsteht Sachschaden. Personen werden nicht verletzt. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Eisenach, Bezugsnummer 0126826/2026, unter 03691-261124 entgegen. (hg)

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