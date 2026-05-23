LPI-GTH: Streit resultiert in körperlicher Auseinandersetzung

Gotha (ots) - Am späten Freitagabend gerieten in der Moßlerstraße zwei Gruppierungen aneinander. Zwei Jugendliche wurden dabei geschlagen und getreten. Die leichten Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Gothaer Polizei unter Telefon ...

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