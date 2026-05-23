LPI-GTH: Streit resultiert in körperlicher Auseinandersetzung
Gotha (ots)
Auf dem Coburger Platz gerieten am Freitagabend ein 42-Jähriger und ein 49-Jähriger aus Gotha in einen Streit, welcher sich sehr schnell zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Die 32-jährige Lebensgefährtin eines Beteiligten wollte schlichten und wurde dabei ebenfalls leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei hat Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen und die Personen des Platzes verwiesen. (dg)
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