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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit resultiert in körperlicher Auseinandersetzung

Gotha (ots)

Auf dem Coburger Platz gerieten am Freitagabend ein 42-Jähriger und ein 49-Jähriger aus Gotha in einen Streit, welcher sich sehr schnell zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Die 32-jährige Lebensgefährtin eines Beteiligten wollte schlichten und wurde dabei ebenfalls leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei hat Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen und die Personen des Platzes verwiesen. (dg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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