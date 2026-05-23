LPI-GTH: Fahrrad gestohlen
Gotha (ots)
Ein bislang unbekannter Täter entwendete am frühen Samstagmorgen in der Hünersdorfstraße ein Fahrrad. Dieses war vor einer Bar angeschlossen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Gothaer Polizei unter Telefon 03621/780 unter Angabe der Bezugsnummer 0126957/2026 zu melden. (dg)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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