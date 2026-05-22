Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Coffee with a Cop" - Auf einen Kaffee mit Ihrer Gothaer Polizei

Bild-Infos

Download

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Die Kolleginnen und Kollegen des Inspektionsdienstes Gotha stehen Ihnen am 03. Juni 2026, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Ohrdrufer Markt für einen Plausch zur Verfügung. Gerne beantworten wir Ihnen bei einer Tasse Kaffee oder Trinkschokolade Ihre Fragen und haben ein offenes Ohr für Anregungen oder Kritik. Roman Kupka von "My Coffee Bar" wird für Sie seinen "Next-Level-Coffee" und andere Spezialitäten in gewohnt bester Qualität zubereiten. Außerdem wird insbesondere eine Beratung zum Kriminalitätsphänomen "Trickbetrug/Schockanrufe" angeboten. Wir freuen uns auf Sie und viele interessante Gespräche mit Ihnen. P.S.: Der Kaffee geht natürlich auf uns!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell