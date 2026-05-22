PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Coffee with a Cop" - Auf einen Kaffee mit Ihrer Gothaer Polizei

LPI-GTH: "Coffee with a Cop" - Auf einen Kaffee mit Ihrer Gothaer Polizei
  • Bild-Infos
  • Download

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Die Kolleginnen und Kollegen des Inspektionsdienstes Gotha stehen 
Ihnen am 03. Juni 2026, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr 
auf dem Ohrdrufer Markt für einen Plausch zur Verfügung.
 
Gerne beantworten wir Ihnen bei einer Tasse Kaffee oder 
Trinkschokolade Ihre Fragen und haben ein offenes Ohr für Anregungen 
oder Kritik. Roman Kupka von "My Coffee Bar" wird für Sie seinen 
"Next-Level-Coffee" und andere Spezialitäten in gewohnt bester 
Qualität zubereiten.
 
Außerdem wird insbesondere eine Beratung zum Kriminalitätsphänomen 
"Trickbetrug/Schockanrufe" angeboten.
 
Wir freuen uns auf Sie und viele interessante Gespräche mit Ihnen.
 
P.S.: Der Kaffee geht natürlich auf uns!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 10:08

    LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

    Ilmenau (ots) - Einen Schaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro verursachten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen im Bereich eines Biergartens in der Straße "Am großen Teich". Der oder die Täter beschädigten einen dort befindlichen Geländerpfosten sowie eine Mauer. Die Tat wurde am 15. Mai, in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 17.00 Uhr verübt. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 09:33

    LPI-GTH: Brand- Ergänzungsmeldung

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am 20. Mai kam es in der Rankestraße zu einem Brandgeschehen (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6278787). Im Rahmen umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen, konnte ein 50-Jähriger (deutsch) als dringend tatverdächtig bekannt gemacht werden. Nach dessen vorläufiger Festnahme, erfolgte am gestrigen Tag die richterliche Haftprüfung. Im Ergebnis dessen wurde ein Haftbefehl erlassen und der Tatverdächtige in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren