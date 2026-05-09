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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz und unter Cannabiseinfluss

Bingen am Rhein (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 13:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Espenschiedstraße den 41-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

In diesem Rahmen stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2024 angebracht war und somit derzeit kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der 41-Jährige gab an, das Fahrzeug erst am selben Tag erworben und bislang keine neue Versicherung abgeschlossen zu haben.

Im weiteren Verlauf ergaben sich körperliche Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Zudem nahmen die Beamten einen leichten Cannabisgeruch wahr. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, etwa zwei Stunden zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC.

Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet.

Gegen den 41-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Cannabiseinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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