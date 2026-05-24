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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Unfall Baum gefällt

Hörsel (ots)

Samstagnachmittag kam ein 19-Jähriger mit seinem Pkw BMW auf der L1029 zwischen Teutleben und Weingarten von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Baum und kam auf dem Fahrzeug zum Liegen. Der 19-Jährige blieb dabei unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der BMW musste abgeschleppt werden, der Unfallschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (dg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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