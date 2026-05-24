LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Samstagvormittag wurden in der Zeit von 06.45 Uhr bis 08.45 Uhr auf der B19 im "Mariental" Geschwindigkeitskontrollen in beide Fahrtrichtungen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden bei 313 durchgefahrenen Fahrzeugen 12 Überschreitungen festgestellt. Ein PKW-Fahrer durchfuhr die Messstelle mit 80 km/h und muss nun mit einem hohen Bußgeld rechnen. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet. (hg)
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