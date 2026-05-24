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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Samstagvormittag wurden in der Zeit von 06.45 Uhr bis 08.45 Uhr auf der B19 im "Mariental" Geschwindigkeitskontrollen in beide Fahrtrichtungen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden bei 313 durchgefahrenen Fahrzeugen 12 Überschreitungen festgestellt. Ein PKW-Fahrer durchfuhr die Messstelle mit 80 km/h und muss nun mit einem hohen Bußgeld rechnen. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet. (hg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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