LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots) - Auf dem Coburger Platz gerieten am Freitagabend ein 42-Jähriger und ein 49-Jähriger aus Gotha in einen Streit, welcher sich sehr schnell zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Die 32-jährige Lebensgefährtin eines Beteiligten wollte schlichten und wurde dabei ebenfalls leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei hat Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen und die Personen des Platzes ...

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