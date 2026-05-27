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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsunfall - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Zwei Arbeiter bei Arbeitsunfall verletzt

Am Mittwochmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall auf einem derzeit gesperrten Streckenabschnitt der B14 auf Höhe Backnang-Mitte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Betonteile mit einem Kran in der Nähe der dortigen Oberleitung verladen. Hierbei kam es zu einem Strombogen, wodurch zwei Arbeiter, die sich auf der Straße in der Nähe des Krans befanden, schwer verletzt wurden. Die beiden Arbeiter wurden mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, dem 26.05.2026 gegen 00:45 Uhr und Mittwoch, dem 27.05.2026 gegen 05:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer bei der Einfahrt in die Reuchlinstraße in Backnang einen dort parkenden VW Golf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Sachbeschädigung in Kindergarten

Zwischen Dienstag, dem 26.05.2026 gegen 16:30 Uhr und Mittwoch, dem 27.05.2026 gegen 08:45 Uhr überwand die unbekannte Täterschaft das Gelände einer Kindertagesstätte in Fellbach-Schmiden. Dort kam es zur Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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