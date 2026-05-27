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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Einbruchsversuch in Kindertagesstätte

POL-PDLD: Gommersheim - Einbruchsversuch in Kindertagesstätte
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Gommersheim (ots)

Unbekannte Täter haben über das vergangene Pfingstwochenende versucht, eine Nebeneingangstür der Kindertagesstätte im Storchenweg aufzubrechen. Bei der Tatortaufnahme stellte die Polizei mehrere Hebelspuren an der Tür fest. Da es den Tätern nicht gelang, die Tür zu öffnen, flüchteten sie unerkannt und ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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