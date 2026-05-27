POL-PDLD: Gommersheim - Einbruchsversuch in Kindertagesstätte
Gommersheim (ots)
Unbekannte Täter haben über das vergangene Pfingstwochenende versucht, eine Nebeneingangstür der Kindertagesstätte im Storchenweg aufzubrechen. Bei der Tatortaufnahme stellte die Polizei mehrere Hebelspuren an der Tür fest. Da es den Tätern nicht gelang, die Tür zu öffnen, flüchteten sie unerkannt und ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
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Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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