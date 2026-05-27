Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbrüche

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 07:35 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Bürogebäude in der Straße Zur Flügelau. Dort hebelte er mehrere Türen auf und entwendete eine Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag als Inhalt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Obersontheim: Einbruch in Betreuungseinrichtung

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 07:15 Uhr Zutritt zu einer Betreuungseinrichtung in der Gaildorfer Straße. Dort ging der Dieb mehrere Tresore an und entwendete etwa 100 Euro. Zudem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Telefonnummer 07973 5137 entgegen.

Blaufelden: Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr ein 38-jähriger Alfa Romeo-Fahrer die K2533 von Erpfersweiler kommend. An der Kreuzung zur B290 missachtete er ein Stoppschild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kollidierte er mit einem 43-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der B290 von Blaufelden in Richtung Bad Mergentheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Sie kamen zur Behandlung in verschiedene Kliniken. Zudem entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Oberrot: Pkw vs. Fahrrad

Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr kam es in der Stiersbachstraße in der Nähe eines Einkaufsladens zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer übersah beim Abbiegen einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten 77-jährigen Fahrradfahrer. Hierdurch kam es zur Kollision, wodurch der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Insgesamt ist von einem Schaden im vierstelligen Bereich auszugehen.

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