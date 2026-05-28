POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung - Unfall
Aalen (ots)
Aalen: Diebstahl eines E-Scooters
Zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 19:45 Uhr, wurde in der Weilerstraße ein schwarzer E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 806MBM entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Scooters nimmt das Polizeirevier aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.
Bopfingen: Diebstahl von E-Scooter
Ein E-Scooter der Marke Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 877KLN wurde am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 20:20 Uhr am Bahnhofsplatz entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.
Lorch: Sachbeschädigung
Mehrere Wände am Bahnhof wurden mittels Graffiti beschmiert. Der Schaden, der am Mittwoch festgestellt wurde, beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.
Schwäbisch Gmünd: 10-Jähriger schwer verletzt
Ein 76-jähriger Lenker eines Opel befuhr am Mittwoch gegen 13:25 Uhr die Friedhofstraße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. An der Einmündung zur Schlachthausstraße übersah er einen 10-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde der Junge schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1100 Euro geschätzt.
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