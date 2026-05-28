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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Unterkochen: PKW prallt gegen Garage

Aufgrund eines Niesanfalls geriet am Donnerstag gegen 9 Uhr eine 41-jährige Lenkerin eines Hyundai auf der Waldhäuser Straße zunächst auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken kam sie letztendlich nach rechts von der Straße ab und prallte mit ihrem PKW gegen eine Garage. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Auf dem Münsterplatz wurden am Donnerstagmorgen gegen 8:25 Uhr mehrere Zeitungen angezündet. Hierdurch wurde eine Metalltür zu einem Gebäude beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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