Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brände und Ampel umgefahren

Aalen (ots)

Untermünkheim: Ampel umgefahren

Zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 09:50 Uhr streifte ein Verkehrsteilnehmer an der B14 an der Einmündung auf die B19 den Mast einer Ampel, sodass diese zu Boden fiel. Ebenfalls touchierte er eine weitere Ampel links von ihm und überfuhr eine Warnbake, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Kreßberg: Brand eines Pkw

Am Donnerstagmorgen gegen 08 Uhr kam es auf einem Feldweg zwischen Oberstelzhausen und Unterstelzhausen zum Brand eines Pkw aufgrund eines technischen Defekts. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Langenburg/Bächlingen: Bücher in Brand gesetzt

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, wurden auf der Holzbrücke Bächlingen mehrere Bücher in Brand gesetzt und auf der Brücke verteilt. Die Feuerwehr wurde am Donnerstagmorgen hinzugerufen und die Feuer zu löschen. Vereinzelnd wurden hierdurch Bretter der Brücke beschädigt. Der genaue Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

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