Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle - Unfallflucht - Bauwagen verwüstet

Aalen (ots)

Westhausen: Fahrradfahrer stürzt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster stürzte ein 82-jä#hriger Radfahrer, der am Mittwoch gegen 18 Uhr die Sankt-Blasius-Straße befuhr. Bei dem Sturz wurde der Senior schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ebnat: Parkenden PKW beschädigt

Einen Schaden von etwa 1500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Donnerstag zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Thurn-und-Taxis-Straße einen dort geparkten Dacia Sandero beschädigte. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Riesbürg: Motorradfahrer übersehen

Eine 54-jährige Lenkerin eines Audi befuhr am Donnerstag gegen 16:15 Uhr die K3305 zwischen Pflaumloch und Goldburghausen. Auf der Strecke überholte sich zwei vorausfahrende Fahrzeuge, ohne darauf zu achten, dass ihr ein Motorradfahrer entgegenkommt. Der 37-jährige Motorradfahrer versuchte nach rechts auszuweichen, streifte jedoch den Audi seitlich, stürzte und kam im Grünbereich zum Liegen. Die Audi-Lenkerin wiederum wich ebenfalls nach rechts aus und streifte hierbei einen Traktor, den sie überholen wollte. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Audi-Lenkerin und der 31-jährige Traktor-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8100 Euro.

Ellwangen: Radfahrerinnen übersehen

Am Donnerstag um 13:40 Uhr wollte eine 71-jährige Lenkerin eines VW Golf von der K3223, aus Richtung Haisterhofen kommend, nach links in die Röhlinger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie zwei Radfahrerinnen, welche die Röhlinger Straße von Neunheim in Richtung Neunstadt befuhren. Nachdem sie eine der Radfahrerinnen touchierte, stürzte diese. Die nachfolgende Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, fuhr auf die stürzende Radlerin auf und stürzte ebenfalls. Hierbei wurden die beiden Frauen im Alter von 63 und 57 leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Bopfingen: Bauwagen verwüstet

Zwischen Mittwoch, 20.05. und Mittwoch, 27.05.26 drang ein unbekannter Dieb in einen Bauwagen eines Kindergartens in der Schenkensteinstraße ein, indem er eine Scheibe mit zwei Steinen eingeworfen hat. Anschließend wurde der Bauwagen, der als Lagerraum genutzt wird, verwüstet und zwei Wasserkanister entwendet. Hinweise auf den unbekannten Eindringling nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

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