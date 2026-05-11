Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall und Fahrt unter Alkoholeinfluss

Unterwellenborn (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 19.30 Uhr in Unterwellenborn zu einem Unfall. Zeugen beobachteten, wie ein Ford im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße in einer Rechtskurve von der Straße abkam und kurz darauf beinahe mit dem Gegenverkehr zusammenstieß. Als die Polizei dann eintraf hatte jedoch offensichtlich ein Wechsel von Beifahrerin und Beifahrer stattgefunden -mutmaßlich um die Fahrereigenschaft zu verschleiern. Beide Fahrzeuginsassen (jeweils 38 Jahre alt) standen unter Alkoholeinfluss, verweigerten die Herausgabe ihrer Personalien und traten teilweise sehr aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten auf. Beiden Personen wurden Blutproben im Krankenhaus entnommen, der Unfallhergang, die Fahrereigenschaft und die Umstände sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sollte Ihnen am Sonntagabend der verdächtig fahrende blaue Ford Focus im Bereich Unterwellenborn aufgefallen sein, nimmt die Polizei in Saalfeld sachdienliche Hinweise zum Fahrstil bzw. der Fahrereigenschaft unter Nennung der Vorgangsnummer 0115873 entgegen.

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